Ein vierstündiges Benefizkonzert soll zur Sanierung der Christuskirche beitragen : Eine Konzertnacht voller Fugen

Wiesdorf Ein vierstündiges Benefizkonzert soll zur Sanierung der Christuskirche beitragen

Eine Fuge ist, wenn das Publikum nach und nach geht. Mit diesem Witz über eine strenge musikalische Konstruktionsform begrüßte Kichenmusiker Bertold Seitzer zur „Nacht der Fugen“ jene Zuhörer, die schon zu Beginn des Konzertabends im XXL-Format in der evangelischen Christuskirche saßen. Am Freitag war das Kommen und Gehen ausdrücklich erlaubt. Weil sich das Mammut-Programm über vier Stunden erstreckte. Dabei wechselten sich acht Musiker ab, in drei Pausen konnten die Besucher etwas über die Fortschritte der seit drei Jahre laufenden Kirchensanierung erfahren.