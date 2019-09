Seifenkisten-Cup : Eine Entscheidung der Vernunft

Mit Gasbrennern versuchten die Helfer, die Strecke trockenzulegen. Vergeblich. Der Regen kam zwischendurch immer wieder zurück. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Edelrath Das Seifenkistenrennen, das die Kirmes in Edelrath in den vergangenen 15 Jahren stets abrundete, fiel am Samstag dem anhaltenden Regen zum Opfer. Bei nassem Asphalt und hohen Geschwindigkeiten der Boliden war die Gefahr zu groß.

Zerknirscht steht Tim Feister im Zieleinlauf. Den Blick richtet er auf den nassen Asphalt. Eigentlich hatten in wenigen Minuten Seifenkisten in allen erdenklichen Formen und Farben durchs Ziel rattern, rollen und rasen sollen. Schließlich rundet das Rennen der selbstgebauten Boliden die Kirmes in Edelrath traditionell ab. Doch der Regen machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung.

Dort wo sonst jubelnde Menschen auf die mutigen Fahrer im Ziel warten und bestaunen, wie schnell Holzkisten mit Rädern sein können, fällt der aufblasbare Zielbogen in sich zusammen. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, betont Organisator Tim Feister von der Gesellschaft Erholung. Doch irgendwann, führt der 41-Jährige aus, müsse eben eine Entscheidung getroffen werden.

Da nutzte auch eine Schutzplane nichts: Der Regen machte dem Rennen den Garaus. Gefeiert wurde in Edelrath dennoch, etwa auf der After-Race-Party. Foto: Miserius, Uwe (umi)

INFO Seifenkistenprofis bauen aus Holz und Glasfaser Ein Bolide der Profis besteht in den Anfängerklassen meist aus Holz. Später wird die Seifenkiste aerodynamischer und das Material leichter. Glasfaser ist sehr beliebt und robust. Und wer besonders viel in sein fahrbares Schmuckstück investieren will, verwendet sogar Karbon.

Seit 8 Uhr am Samstag waren die Helfer an der Strecke. Der Regen war angekündigt worden, und so hatten sie sich auf viel Arbeit eingestellt. Mit Brennern, Bläsern und Bindemitteln wie Sägespänen hatten sie versucht, die Straße zu trocknen. Ein zunächst vielversprechendes Unterfangen, das letzlich von wiederkehrender Nässe durchkreuzt wurde. Zwar brachte die zum eigentlichen Rennstart um 14 Uhr herauskommende Sonne den Asphalt zum glitzern, vollends trocken wäre er aber wohl erst nach zwei Stunden gewesen. „Der große Schaden liegt bei den Rennfahrern – emotional“, sagt Feister. Ein Jahr Planung, ein Jahr Bauen, ein Jahr Tüfteln ist nahezu für die Katz.

Probesitzen: Dieser junge Rennfahrer probiert es 2020 sicher wieder. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Allerdings trifft die Rennabsage nicht nur die Fahrer und ihre Mitstreiter. Der Gesellschaft Erholung entsteht durch den Ausfall ein finanzielles Loch. All der Aufwand, der für Genehmigungen, Straßensperrungen und dergleichen entsteht, konnte zumeist durch Verzehr am Renntag aufgefangen werden. Diese Einnahmen fehlen. „Genau beziffern kann man das nicht“, sagt Feister.

So ist es auch nicht möglich, das Rennen zeitnah zu wiederholen. Der Aufwand wäre zu groß. Bei den Rennfahrern trifft die Entscheidung auf Verständnis. Wer selbst mal durch die S-Kurven am Ende der 800 Meter langen Strecke gefahren ist, wird um die Gefahren bei Nässe wissen. „Man wird über 50 km/h schnell“, erzählt Dirk Köttgen, der zum wiederholten Mal mit seinem „Burning Ears“ an den Start wollte. „Da rutscht man schnell weg.“

Den Sicherheitsstandard haben die Edelrather bewusst hoch gesetzt. Die TÜV-Abnahme, die trockene Strecke – das müsste laut Regularien des Deutschen Seifenkistenverbands nicht sein – sind selbst auferlegt.