Menschenkette : 3500 Menschen demonstrieren in Leverkusen gegen Lkw-Rastanlage

Menschenkette mit Friedrich Jonas, Peter Westmeier, Oberbürgermeister Uwe Richrath und vielen Mitstreiter. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Mit einer Menschenkette haben am Sonntagmittag mehrere Tausend Menschen in Leverkusen gegen die geplanten A1-Raststätten in Lützenkirchen und Dürscheid demonstriert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie sollte Aufmerksamkeit auf das große Thema Autobahnausbau bei Leverkusen und auf die geplante Lkw-Raststätte an der A1 in Höhe Fester Weg lenken - eine Menschenkette, sechs Kilometer lang.

3500 Demonstranten nahmen am Sonntag in Leverkusen teil, Peter Westmeier, Sprecher der Bürgerinitiative „Lev kontra Raststätte“, ist zufrieden: „Das ist ein richtig guter Erfolg.“ Im Vorfeld hatten Westmeier und Friedrich Jonas (IG Schleswig-Holstein-Siedlung) betont: „Wir müssen ein Zeichen setzen.“

Auf der Gustav-Heinemann-Straße in Manfort offenbarten sich große Lücken in der Demokette, dafür knubbelte es sich in Lützenkirchen und Alkerath.

(kno/LH)