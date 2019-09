Fußball-Bezirksliga : FC Leverkusen feiert eine gelungene Heimpremiere

Leverkusen Die Bezirksliga-Fußballer schlagen Viktoria Frechen im ersten Heimspiel der Saison am Birkenberg verdient mit 3:0.

Vincenzo Bosa brachte den Favoriten nach 22 Minuten mit 1:0 in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Aristote Mambasa Masudi auf 2:0. Spätestens nach seinem zweiten Treffer in der 56. Minute war das Aufeinandertreffen vorzeitig entschieden. Kunz zufolge habe sein Team in der Schlussphase nicht mehr so präzise gespielt und damit einen höheren Sieg verpasst.