Sommerfest mit Tanzeinlage : Die Rheinflotte tanzt sich für die anstehende Session ein

Die Rheinflotte Leverkusen feierte Sommerfest. Und natürlich stand dabei auch das Können der Tänzer im Mittelpunkt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Dreimal pro Woche Training, vier bis fünf Tanzchoreografien lernen: Die Vorbereitungen für die fünfte Jahreszeit laufen auf Hochtouren.

Etwas verlegen fährt sich Pia Büning durch ihre langen Locken. Mit derart viel Lob scheint die 26-Jährige nicht gerechnet. Seit diesem Sommer ist sie Mitglied im großen Tanzcorps der Rheinflotte. Nachdem sie jahrelang als Cheerleaderin aktiv war, suchte sie nach einem neuen Team und einer neuen Herausforderung. Die, so sagt sie, sei mit all den Vorbereitungen auf die Session sehr hart. Gut 45 bis 60 Auftritte stehen für den Corps in den kommenden Monaten an. Das jedenfalls schätzt Flotten-Chef Andreas Schneider. Nach den Ferien hat die Vorbereitung auf die Session an Fahrt aufgenommen. Beim Sommerfest der Rheinflotte präsentierten sich die Tänzer jetzt den Gästen und gaben einen Vorgeschmack auf die fünfte Jahreszeit.

Mit 50 Männern und Frauen gestartet, zählt der große Corps jetzt 45 Tänzer. Eine gute Zahl, gehören die Rheinflotten doch somit laut eigener Aussage zu den größten Corps in der Stadt. Das noch einer abspringt, kalkuliert Schneider mit ein. Schließlich trainiert die Gruppe zwei-, dreimal in der Woche, in der Karnevalszeit kommen die Auftritte hinzu. „Das können nicht alle Tänzer“, sagt der 40-Jährige. Die Aufregung hinter und auf der Bühne, der Stress, die Training – so mancher wüsste anfangs gar nicht, wofür er sich entschieden habe.

Beim jährlich kurz nach Aschermittwoch stattfindenden Probetraining setzten sich 15 Anwärter durch. Echte Kriterien gebe es dabei nicht. „Mit den Jahren kriegt man ein Gefühl für Menschen“, erläutert Schneider. Die Tänzer müssen einfach in die Truppe hineinpassen. Pia Büning tat genau das. Und noch viel wichtiger: die Truppe passte zu ihr. So war sie bei vielen Vereinen vorstellig geworden. Doch nur bei der Rheinflotte fühlte sie sich heimisch.Sportlich helfe ihre Vergangenheit zwar, aber die vielen Schritte und die Choreografie machten ihr schon zu schaffen, gab die 26-Jährige zu. Vier bis fünf Tänze muss sie können. Das allerdings macht der Neuling scheinbar schon so gut, dass sie gleich in der ersten Reihe tanzen darf.