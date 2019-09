Fußball-Kreisliga A : Der BVBN hat den längeren Atem

Rhein-Wupper Der Fußball-Kreisligist setzt sich beim VfL Witzhelden nach starker zweiter Halbzeit verdient mit 4:2 durch. Im Kreis Köln kassiert der SC Hitdorf seine erste Niederlage der Saison – und geht 0:6 beim neuen Tabellenführer Zündorf unter.

Fußball, Kreisliga A Solingen: VfL Witzhelden – BV Bergisch Neukirchen 2:4 (2:2). Erst in der Nachspielzeit gelang den favorisierten Gästen durch Abdulaziz Alshami der finale Konter zum 4:2 und die damit verbundene Entscheidung. „Wir haben über den Kampf ins Spiel gefunden. Das war sicherlich in Ordnung. Spielerisch hatte ich mir mehr erhofft“, sagte Witzheldens Trainer Oliver Heesen. Für den VfL erzielten Roberto Strigari (33.) und Simon Schmitz (44.) die Tore.

Auf Seiten der Bergisch Neukirchener waren Daniel Mücke (37.), Muhammed Saidy Khan (44.), Benjamin Seifert (48.) und der eingewechselte Alshami in der Nachspielzeit erfolgreich. „Uns fehlte im letzten Drittel leider die Genauigkeit, um die Partie früher zu entscheiden. Ich bin froh, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben“, betonte Bergisch Neukirchens Trainer Michael Czok.

Kreisliga A Köln: SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II – SC Schlebusch II 3:3 (2:1). Schlebuschs Reserve-Fußballer konnten sich mit dem zweiten Remis der noch jungen Saison durchaus anfreunden. Beim favorisiertem Team in Lindenthal-Hohenlind überzeugte die von Marco Treubmann trainierte Mannschaft vor allem kämpferisch. „Wenn du nach einem 0:2 und 1:3 so zurückkommst, dann ist das schon richtig stark“, betonte der Übungsleiter. Nach zwei frühen Gegentoren profitierten die Gäste von einem Eigentor zum Ende der ersten Halbzeit. In der 52. Minute trafen die Platzherren zum dritten Mal. Philip Henning (75.) und Valentin Djaiz (83.) sorgten mit ihren Toren für das Remis.