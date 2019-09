Nach Sieben-Tore-Rückstand : Schneiders Last-Minute-Tor rettet dem LTV das Remis

Leichlingen Routinier Maik Schneider trifft acht Sekunden vor dem Ende zum 31:31 für die Drittliga-Handballer in Minden. Das Team von Coach Lars Hepp lag zwischenzeitlich bereits mit sieben Toren hinten, verdiente sich das Remis aber aufgrund einer deutlichen Leistungssteigerung.

Der erste Saisonsieg für die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV lässt weiter auf sich warten. Immerhin: Für die Mannschaft von Trainer Lars Hepp kam am Wochenende auch keine weitere Niederlage hinzu. „Wir haben ein schlechtes Spiel zum guten Abschluss gebracht“, sagte Hepp nach dem 31:31 (14:19) bei der Bundesliga-Reserve des TSV GWD Minden – einem Ergebnis, das sich für die Blütenstädter in Anbetracht des Spielverlaufs tatsächlich nach mehr als einem Remis anfühlte.

Erst acht Sekunden vor dem Ende des Spiels sicherte Routinier Maik Schneider mit seinem Treffer in Überzahl den Punkt für die Gäste, die nach einem zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Rückstand eine Aufholjagd hingelegt hatten. „Wir hatten eine überragende Moral. In der zweiten Hälfte haben alle Spieler mega gekämpft“, sagte der 41-jährige Hepp. Die mangelnde Konstanz in der Leistung seines umgebauten Teams war dem Trainer aber nicht verborgen geblieben.