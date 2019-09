Manfort : Polizei entdeckt per Zufall Drogenküche

Die Polizei sicherte am Abend Beweismaterial. Foto: Uwe Miserius

Manfort Die Polizei sprach am Sonntagabend von einem Zufallsfund: In einem Haus an der Glücksburger Straße in Manfort sind Beamte offenbar auf eine Marihuana-Plantage und eine mutmaßliche Drogenküche gestoßen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei war offenbar wegen eines anderen Einsatzes vor Ort. Später forderten die Einsatzkräfte wegen des Drogenfundes Amtshilfe von der Feuerwehr an. Die Polizei machte am Abend keine weiteren Angaben, ließ aber wissen, dass sie vor Ort Beweismaterial sicher gestellt hat. Näheres zu den Geschehnissen in dem Haus wollen die Ermittler am Montag nach der Auswertung der mitgenommenen Beweise bekannt geben, hieß es am Abend weiter.

(LH)