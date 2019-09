Vor Parteitag : „Palastrevolution“ in der Leverkusener SPD

„Palastrevolution“ in der Leverkusener SPD

In der SPD rumort es gewaltig, sagen hiesige Genossen. Gemeint sind die Parteiarbeit und die unharmonisch agierende Stadtratsfraktion. Sie erwarten deshalb am Samstag einen spannenden Parteitag. Ein Höhepunkt: die Wahl der oder des Parteivorsitzenden.

Unterbezirkschefin Aylin Dogan (29, gewählt 2017) muss sich einem Mitbewerber stellen: Juso Jonas Berghaus (31) kandidiert überraschend für das lokale Spitzenamt. „Das war nicht angekündigt. Die Kandidatur hat mich im Urlaub erreicht“, sagte am Montag Juristin Dogan zurückhaltend im Telefonat mit unserer Redaktion.

„Das ist eine Palastrevolution“, verschärft SPD-Veteran Iannis Goudoulakis die Einschätzung. Er habe den Eindruck, dass nicht alle Vorstandsbewerber mit „offenem Visier“ kämpfen. Denn: In letzter Zeit seien auffallend viele neue Mitglieder, teils ganze Familien, in die SPD Leverkusen eingetreten. Ein seltsamer Vorgang, findet Goudoulakis. „Wir haben in Leverkusen seit Jahresbeginn 100 neue Parteimitglieder aufgenommen“, bestätigte Dogan nüchtern.