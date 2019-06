MGV : Dürscheid hat neuen Damenchor

„DaChord“ nennen sich die Frauen, die jeden Dienstag proben.

Es kommt häufig vor, dass ein Chor quasi stirbt, also aus Altersgründen aufgelöst wird. So hat der Chorverband NRW innerhalb der letzten zehn Jahre insgesamt mehr als 500 Männerchöre verloren. Während viele Männer also ihr letztes Lied schon lange gesungen haben, sind Gospel- und Frauenchöre auf dem Vormarsch, präsentieren sich vielseitig und mit zahlreichen neuen Interpretationen.