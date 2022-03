Umbenennung in Leverkusen : Frauenbüro bekommt einen neuen Namen

Leverkusen Das Gleichstellungsbüro der Stadt Leverkusen ist Anlaufstelle für alle Menschen, die sich diskriminiert fühlen. 66,1 Prozent der Verwaltungs-Mitarbeiter sind Frauen.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie beispielsweise beträfe auch Männer. Kernaufgabe sei nach wie vor die Gleichstellung in der Verwaltung, betont die Gleichstellungsbeauftragte Cornelia Richrath, die nur zufällig denselben Nachnamen trägt wie ihr Dienstherr. Als vierte Frau seit der Gründung der Stelle vor 36 Jahren würdigt sie die Pionierarbeit der Vorgängerinnen. Die Zahlen in Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie sprechen für sich. Bei den 2800 städtischen Beschäftigten im Jahr 1986 machte der Frauenanteil 49,4 Prozent aus, von denen 51 Prozent in Teilzeit arbeiteten. Aktuell sind 66,1 Prozent der Beschäftigten Frauen, davon nur noch 30,9 Prozent in Teilzeit.