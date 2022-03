Zuzug aus der Ukraine : Leverkusen plant Anlaufstelle für Flüchtlinge

Ukrainerinnen entkommen dem Krieg und kommen an der polnischen Grenze an. Foto: dpa/Visar Kryeziu

Leverkusen Die Stadtverwaltung bittet privat untergebrachte Neuankömmlinge um Registrierung. Noch liegen keine Zahlen zur genaueren Verteilung vor.

Die Stadt Leverkusen bereitet sich auf steigende Zahlen von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Laut Bundesinnenministerium lägen jedoch noch keine genaueren Zahlen vor, schreibt die Verwaltung. Die Kommunen würden gebeten, die bei ihnen auf private Initiative ankommenden Personen vorläufig selbst zu registrieren. Die EU wird voraussichtlich am Donnerstag die sogenannte „Massenzustromrichtlinie“ in Kraft setzen. Damit kann den Betroffenen in einem erleichterten Verfahren schnell und unbürokratisch geholfen werden, ohne dass ein Asylverfahren eingeleitet werden muss. Ukrainische Staatsbürger können bisher schon visafrei (bei Vorliegen eines biomterischen Passes) nach Deutschland einreisen und sich dort für 90 Tage aufhalten.