Aschermittwoch in Leverkusen : Der Nubbel brennt – tschüss, Karneval!

Leverkusen:Nubbelverbrennung Altstadtfunken Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen 44 Altstadtfunken und Trauergäste feierten am Aschermittwoch in Opladen den Abschied vom Karneval und übergaben traditionsgemäß den Nubbel den Flammen. Auch an den Ukrainekrieg wurde gedacht.

An diesem Aschermittwoch dürfte die Trauer der Narren etwas kleiner gewesen sein als sonst, denn einen richtigen Karneval hatte es ja wegen Corona und Ukraine-Krieg nicht gegeben. Der alten Tradition, an dem Tag den Nubbel zu verbrennen, blieben die Opladener Altstadtfunken dennoch treu. 44 „Trauergäste“ kamen am Funkenturm zusammen und übergaben den armen jecken Wicht den Flammen.