Corona aktuell : Weiterer Todesfall: 74-Jähriger stirbt

In Leverkusen werden seit Kurzem auch Impfungen mit dem Vakzin von Novavax angeboten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus in Leverkusen steigt auf 152. Derzeit nur ein Corona-Patient in intensivmedizinischer Behandlung.

Todesfälle Ein 74-jähriger Leverkusener, der mit dem Virus infiziert war und Vorerkrankungen hatte, ist am 1. Märzgestorben, teilt die Stadt mit. Die Zahl der Todesfälle seit der Pandemie steigt damit auf 152 an.

Gesamtinfizierte 30.810 (+404)

Genesene 25.600

Aktuell Infizierte 5100

Inzidenz 1227,5 (-17,1)

Hospitalisierungsrate NRW 6,32

Krankenhäuser Das Klinikum betreut aktuell 24 Covid-Patienten, einen davon auf der Intensivstation. Im Remigius-Krankenhaus werden sechs Patienten betreut, keiner auf der Intensivstation.

Impfen Für die Impfstelle der Stadt können auch Termine mit dem Protein-Impfstoff „Novavaxin“ gebucht werden – unter 0214 406-3333 oder über das Impfportal der Stadt (über www.leverkusen.de).

(LH)