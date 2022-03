Steinbüchel : Feuerwehr befreit Frau aus Auto

Leverkusen-Steinbüchel Schwerer Unfall in Steinbüchel. Ein Fahrzeug ist laut Polizei offenbar in den Gegenverkehr geraten und kollidierte mit einem weiteren Auto. Dessen Fahrerin wurde eingeklemmt.

Gegen 16.50 Uhr sind am Mittwoch zwei Pkw in einen Unfall in Steinbüchel verwickelt worden. Ein Autofahrer soll von der Oulustraße auf die Steinbücheler Straße abgebogen und in den Gegenverkehr geraten sein.