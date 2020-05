Einsatz am Sonntagabend : Reizgas-Alarm in Mehrfamilienhaus an Pommernstraße

Zwei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Marcel Kusch

Leverkusen In einem Mehrfamilienhaus hatte am Sonntagabend eine Person vermutlich Reizgas inhaliert und musste medizinisch versorgt werden. Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes forderte dieser wegen der unklaren Lage vor Ort Verstärkung an. Insgesamt wurden fünf Personen behandelt.

Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr zu einem größeren Einsatz aus. Gegen 21.20 Uhr forderte die Polizei zunächst einen Rettungswagen in die Pommernstraße an. Dort hatte in einem Mehrfamilienhaus eine Person vermutlich Reizgas inhaliert und musste medizinisch versorgt werden. Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes forderte dieser wegen der unklaren Lage vor Ort Verstärkung an.

Nach dem Eintreffen der weiteren Kräfte setze der Einsatzleiter einen Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz zur Erkundung des Gebäudes ein. Mehrere Bewohner klagten über für Reizgas typische Symptome wie Husten oder Luftnot und hatten sich zum Teil auf ihre Balkone an die frische Luft geflüchtet. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde das gesamte Gebäude daher vorsichtshalber evakuiert.