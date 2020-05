Corona-Krise : Händler: Kreativ gegen die Corona-Krise

Leverkusen Das Opladener Stadtteilmanagement unterstützt Ladenbetreiber mit vielen Anregungen.

Acht Händler aus dem Quartier Obere Kölner Straße und Neustadt machen den Auftakt. Angie Huth von „Das Fachwerk“ geht mit gutem Beispiel voran und beendet den Satz mit „..mir als Lokalpatriotin nichts anderes in die Tüte kommt!“. Sascha Weidner, Betreiber des Feinkochtopfs, appelliert ebenfalls an die Heimatverbundenheit „..ich hier geboren bin und gerne in Leverkusen lebe und für Sie koche“. Ulrike Walter, die seit vielen Jahren mit ihrem Nähstudio an der Kölner Straße ansässig ist, erinnert an die individuelle Beratung, die auch in diesen Tagen telefonisch erfolgen kann. „Wichtig ist nun im Gespräch zu bleiben und den Kunden gegenüber Präsenz zu zeigen, auch wenn die Geschäfte aktuell nur unter Auflagen betreten werden dürfen: Die Händler sind weiterhin mit ihren Angeboten da“, berichtet die Stadtteilmanagerin. Viele Gastronomen bieten Lieferservices an, zahlreiche Geschäfte haben sich auf Online- und Telefonbestellungen eingerichtet, die Kunden können unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzes die Waren entweder vor Ort abholen oder sie werden postalisch zugestellt. Seit dem 20. April öffnen auch zahlreiche Geschäfte wieder mit teils verkürzten Öffnungszeiten ihre Ladentüren.