Im Blickpunkt : Leverkusenerin erlebt TV-Abenteuer in Argentinien

Jessica Born ist eine von zehn Kandidaten in der Sat1-TV-Show „The Mole – Wem kannst Du trauen?“ Die gebürtige Düsseldorferin lebt in Leverkusen. Foto: RP/Burda und Fink GmbH

Die Leverkusenerin Jessica Born macht bei der Sat.1-Show „The Mole“ mit. Am 6. Mai startet das Format, in dem zehn Kandidaten einen Verräter in ihren Reihen suchen. Sechs Wochen lang liefen die Dreharbeiten in Argentinien. Moderiert wird die Show von Alec Völkel und Sascha Vollmer, bekannter als die Frontmänner der Band „The BossHoss“ aus Berlin.

Am 6. Mai wird Jessica Born gebannt vor ihrem Fernseher sitzen, vielleicht bei einer Tüte Chips oder einem Glas Wein, und gemeinsam mit ihrem erwachsenen Sohn Sat.1 einschalten. Um 20.15 Uhr beginnt die Ausstrahlung der Show „The Mole – Wem kannst Du trauen?“, in der sich zehn völlig unterschiedliche Kandidaten abenteuerlichen, anspruchsvollen und teils spektakulären Herausforderungen stellen, um nach insgesamt acht Folgen bis zu 100.000 Euro zu gewinnen. Doch einer von ihnen ist der „Mole“, der Maulwurf, der die anderen auf dem Weg zum Sieg sabortieren soll. Für Jessica Born ist der Fernsehabend wie ein Blick in den Spiegel, denn die Leverkusenerin ist eine von den Zehn.

Sechs Wochen lang liefen die Dreharbeiten in Argentinien. Moderiert wird die Show von Alec Völkel und Sascha Vollmer, bekannter als die Frontmänner der Band „The BossHoss“ aus Berlin. Die Sendung wird von Sat.1 als „Grenzerfahrung“ für die Kandidaten beworben, als „heftiges Psychospiel“ mit „krassen Überraschungen“, wie es die Moderatoren umschreiben. Das deckt sich in etwa mit Borns Motivation. „Ich wollte etwas komplett Neues erleben, Erfahrungen sammeln und Teil eines Abenteuers sein“, sagt die 53-Jährige.

Der Weg in die Show war relativ kurz. Sie sei einem Aufruf des Senders gefolgt, sagt die selbstständige Veranstaltungskauffrau, die bereits Erfahrung vor der Kamera hat. Als Statistin war sie in Sendungen wie „Richterin Barbara Salesch“ oder „Auf Streife“ dabei. In „The Mole“ ist sie aber zum ersten Mal eine der Hauptfiguren.

„Ich habe mich mit einem kurzem Lebenslauf beworben, etwas später folgte dann die Einladung zum Casting“, erzählt sie. Die gebürtige Düsseldorferin passte in das Profil. Die Fernsehmacher suchten zehn Menschen aus verschiedenen Altersgruppen mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften. Born wird in der Beschreibung zur Sendung unter anderem als „impulsiv“, aber auch als „empathisch, spontan, offen und teamfähig“ beschrieben.

„Ich bin ein extrovertierter Mensch, der emotional sein kann“, sagt sie. „Ich halte mich nicht zurück, stoße dabei aber auch keinem vor den Kopf.“ Sie habe vor allem die Herausforderung gereizt – und die Möglichkeit, neue Menschen und Argentinien kennenzulernen. „Es ist ein wunderschönes, faszinierendes Land“, sagt sie rückblickend. „Es war eine tolle Erfahrung, die mich im Leben weitergebracht hat.“

Auch die Vielseitigkeit der Spiele, in denen die Kandidaten mit- und gegeneinander antreten, habe ihr gefallen. „Es ist eine coole Sendung, in der jeder so sein konnte, wie er wirklich ist.“ Nichts von der Handlung der acht Folgen sei vorgeschrieben gewesen. Ein Drehbuch habe es nicht gegeben.

„Der Reiz für die Zuschauer liegt natürlich auch darin zu erraten, wer der Maulwurf ist“, betont Born. In der Tat weiß nur der Saboteur selbst, dass er es ist, der die anderen am Erfolg hindern und falsch spielen soll – möglichst subtil, um nicht frühzeitig aufzufliegen, versteht sich. Die anderen neun Kandidaten tappen im Dunkeln. Am Ende jeder Folge müssen sie Fragen über den Verräter beantworten. Wer am wenigsten richtig beantworten kann, muss die Show verlassen. Für den Rest geht es weiter. Je besser die Kandidaten als Team kooperieren, desto größer der mögliche Gewinn.

Während der Dreharbeiten im Herbst 2019 seien auch Freundschaften entstanden, erzählt Born: vor allem mit Artistin Samara (32) und der alleinerziehenden Mutter Silvia (37). „Die sechs Wochen waren eine intensive Zeit, und einige der Spiele haben uns an unsere Grenzen gebracht“, sagt die 53-Jährige, die sich – sollte sie gewinnen – einen lang gehegten Wunsch erfüllen will: „Ich würde einen alten amerikanischen Schulbus kaufen, restaurieren und damit um die Welt fahren.“