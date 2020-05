Feuerwehreinsätze in Neuss : Rauchgasvergiftung: Vier Personen im Krankenhaus

Küchenbrand in Derikum: Die vier Bewohner konnten sich zwar selbst retten, mussten aber trotzdem ins Krankenhaus. Foto: Jan Ohmen

Neuss Zwei Brände in Wohnhäusern beschäftigten am Samstag die Feuerwehr. Die musste am Morgen auf der Furth zunächst sechs Bewohner eines Mehrfamilienhauses über eine Drehleiter retten, und nur Stunden später in Derikum vier Personen mit Anzeichen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus bringen.

In die Nordstadt mussten der hauptamtliche Löschzug und der Löschzug Furth am Morgen um 9.57 Uhr ausrücken. An der Kolpingstraße war ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Als die Feuerwehr eintraf, war das Treppenhaus schon so stark verqualmt, dass sich sechs Personen, die sich noch in den oberen Stockwerken aufhielten, nicht selbst ins Freie retten konnten. Sie wurden über eine Drehleiter gerettet und kamen insgesamt mit dem Schrecken davon. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Der Brand wurde gelöscht, das Treppenhaus gelüftet. Brandursache und Schadenshöhe stehen nach Angaben der Feuerwehr noch nicht fest.

Eine in Brand geratene Fritteuse machte am Nachmittag um 15.43 Uhr das Eingreifen der Feuerwehr in Derikum erforderlich. Brandort: Eine Küche im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses. Die Bewohner – eine Frau und drei Kinder – hatten zunächst noch versucht, den Brand selbst zu löschen, retteten sich dann aber ins Freie. Alle vier wurden später vom Rettungsdienst versorgt und nach Angaben der Feuerwehr vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte auf eine Wohnung eingedämmt werden. Diese ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

(NGZ)