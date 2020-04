Einsatz in Hückelhoven : Feuerwehr löscht Brand in der Küche

Hückelhoven Noch unbekannt ist die Ursache eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus. Am Sonntag wurde die Feuerwehr gegen 13 Uhr alarmiert, gemeldet wurde eine unklare Rauchentwicklung aus dem dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Berresheimring. In der betroffenen Wohnung sollte sich noch eine Person aufhalten.

Wie die Feuerwehr Hückelhoven mitteilte, stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung aus einem Fenster fest und setzten einen Atemschutztrupp ein, der die Brandwohnung auf vermisste Personen kontrollierte. Im Treppenhaus trafen die Wehrleute auf drei Personen, die ins Freie gebracht wurden, darunter die Bewohnerin der Brandwohnung. Weitere Personen wurden ebenso aus dem Haus geführt.

Die Feuerwehr, die zum Schutz des Treppenhauses einen Rauchvorhang gesetzt hatte, löschte das Feuer in der Küche. Über die Drehleiter setzten die Wehrleute einen Hochleistungslüfter ein. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Im Einsatz, der bis 14.30 Uhr dauerte, waren der Löschzug 1 Hückelhoven, die Löscheinheit Hilfarth, Polizei und Rettungsdienst mit 45 Einsatzkräften und 13 Einsatzfahrzeugen.

