Küchenbrand in Radevormwald : Feuerwehr rettet Frau aus Wohnung

Küchenbrand in Radevormwald

Radevormwald Mit einer schweren Rauchvergiftung wurde eine 40-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Anwohnerin war auf den Alarm der Rauchmeldeanlage aufmerksam geworden und hatte am frühen Donnerstagabend sofort die Feuerwehr alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte kurz nach 18 Uhr an der Bahnstraße eintrafen, war der Rauch, der aus der Wohnung eines Hauses austrat, nicht zu übersehen. Das Feuer soll ersten Angaben zur Folge in der Küche ausgebrochen sein.