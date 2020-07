Leverkusen : Kleinkunst zieht in die Wiesdorfer Bürgerhalle

Erwin Grosche, häufiger Gast im K1, macht am 9. Mai 2021 den Abschluss mit seinem Literarischen Kabarett. Foto: KulturStadtLev

Leverkusen Im Corona-Jahr werden in der Bürgerhalle, die bis zu 120 Personen Platz bietet, drei Vorstellungen der K1-Reihe nachgeholt, acht neu aufgelegt. Dabei gibt es auch ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten.

Die Kleinkunst-Reihe in der Kolonie Eins ist für die nächste Saison umgezogen in die größere Wiesdorfer Bürgerhalle schräg gegenüber. Dort können unter Corona-Bedingungen bis Mai acht neu geplante und drei nachgeholte Veranstaltungen stattfinden. Alles entspricht dem Stand von heute, könne sich aber bei neuen Verordnungen ändern, erklärt Biggi Hürtgen, dass die von ihr geleitete KulturStadtLev „auf Sicht“ fährt und es deswegen kein Programmheft gibt.

Für drei von acht Abenden der Saison 2019/20, die nach dem Corona-Lockdown abgesagt werden mussten, hat Programm-Macherin Anke Holgersson Nachhol-Termine vereinbart: Michael Fitz „Jetzt auf gestern“ am 28. Oktober, Matthias Brodowys Klavierkabarett „Keine Zeit für Pessimismus“ am 17. Januar und Irmgard Knef mit dem Chanson-Kabarett-Solo „Barrierefrei“ am 10. März. Kleinkunst im K1 findet in dieser Saison nicht mehr nur mittwochs, sondern teils sonntags statt, weil die Bürgerhalle an einigen Terminen belegt war.

Info Am 7. August startet der Vorverkauf Programm auf Plakaten und www.kulturstadtlev.de. Der Vorverkauf startet am 7. August an der Forum-Kasse, 0214 4064113. Dort müssen sich auch die Karteninhaber ausgefallener Vorstellungen melden. Es gibt personifizierte Tickets mit zugewiesener Tischnummer, Personalien und Sitzplatzwünsche (Familie, Freunde) werden vorab erfasst. Beginn der Veranstaltungen in der Wiesdorfer Bürgerhalle, Hauptstraße 150, ist mittwochs um 19.30 Uhr, sonntags 18 Uhr, der Einlass jeweils 75 Minuten früher, mittwochs um 18.15 Uhr und sonntags um 16.45 Uhr. Preise unverändert 19,50 Euro, ermäßigt 11,50 Euro, für EVL-Card-Inhaber 15 und neun Euro.

Sebastian Krämer, dem Stammpublikum bekannt, eröffnet die Spielzeit am 7. Oktober mit „Im Glanz der Vergeblichkeit“. Der mehrfache Preisträger „macht sich seine Gedanken noch selber.“ Klassische Musik unterhaltsam erklärt, das ist die Spezialität des Musik-Klavierkabarettisten Michael Seins. Er nimmt sich an einem Sonntag (8. November) den Jubilar des Jahres vor: „Unerhört Beethoven“. Mit Comedy, Musik und rheinischem Dialekt Düsseldorfer Färbung kommen Manes Meckenstock und seine Sweethearts am 9. Dezember. Das Programm ist auf die Vorweihnachtszeit abgestimmt: „Freudvolles Frohlocken“ ist da angesagt.

Im Jahr 2021 geht es mit dem Wirtschaftskabarett „Bürogeflüster“ von Hans Gerzlich weiter (7. Februar). Der gelernte Ökonom plaudert einen Feierabend lang aus dem Nähkästchen des Firmenalltags. Normalerweise beginnt das Jahr im K1 mit Anni Hartmann und ihrem traditionellen Jahresrückblick. Dieses Mal kommt die erst am 28. Februar, dann aber mit ihrem neuen Programm „No Lobby is Perfekt“. Die Diplomvolkswirtin wird sich über die Verstrickungen von Lobbyismus und Politik auslassen.

Gut bekannt ist in Leverkusen auch der urbayerische Wolpert, den Joe Heinich in diesem Figurentheater-Kabarett ebenso führt und spricht wie seine begleitenden Freunde, zu denen Angela Merkel, Donald Trump oder „König Söder“ gehören (28. März). Zur Buchwoche LevLiest tritt Bernd Gieseking am 25. April mit einer Comedy-Lesung auf. Den Abschluss macht am 9. Mai Erwin Grosche mit seinem Literarischen Kabarett „Aus heiterem Himmel – Gedankenblitze und politische Niederschläge“.

Die Bayer Real Estate hat die Halle für die beliebte Reihe mit Comedy und Kabarett unterschiedlicher Couleur, die seit nun 15 Jahren von der EVL gesponsert wird, zur Verfügung gestellt. Das Konzept ist mit dem Gesundheitsamt nach derzeitigen Vorgaben abgestimmt. Wie bisher werden alle Besucher an Tischen sitzen, allerdings schön auf Abstand und nicht so dicht gedrängt wie sonst in der gemütlichen Kleinkunstkneipe, deren Inhaber Henk van den Boom auch in der Ausweich-Location für die Bewirtung sorgt.