Kommentar : Leverkusen bleibt bei der Autobahnplanung machtlos

Leverkusen Das Autobahnthema ist hochemotional. Für kommunale Wahlkämpfe eignet es sich aber nicht.

In Deutschland dürfte es keine andere Stadt geben, die so sehr durch den Autobahnverkehr belastet ist wie Leverkusen. Zwei große Autobahntrassen zerschneiden die Stadt, Lärm und Abgase stören Wohlbefinden und Lebensqualität der Anwohner massiv. Damit lebt Leverkusen seit Jahrzehnten mehr schlecht als recht. Leise Hoffnungen, neue Autobahnplanungen etwa beim Bau der Rheinbrücke könnten durch Tunnellösungen die Lage verbessern, haben sich nicht erfüllt. Im Gegenteil: Bauzeiten und hohe Kosten haben die Verkehrsplaner bisher nicht zugunsten der Leverkusener entscheiden lassen. Dass sich daran etwas ändern könnte, glauben inzwischen nur noch Optimisten.

Das Autobahnthema ist also hochemotional. Für kommunale Wahlkämpfe eignet es sich aber nicht. Denn die Entscheidungsträger sitzen weit weg, in Berlin und Düsseldorf, und sie entscheiden rückblickend offenbar unabhängig von Parteibüchern aus Leverkusener Sicht gleich schlecht. So ist es besser, ehrlich zu sein. Die Leverkusener Kommunalpolitik wird bei der Autobahnplanung bleiben, was sie ist: machtlos.