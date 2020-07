Amtsgericht : Flaschenwurf trifft Auto des Rivalen

Vor dem Amtsgericht in Opladen ging es um einen Fall aus Leichlingen: Trennungsschmerz mündete in Gewalt. Foto: ddp

Leverkusen Aus Trennungsschmerz bedrohte ein 24-Jähriger aus Leichlingen den neuen Partner der Ex-Frau. Im und vor dem Haus der früheren Schwiegereltern wurde er rabiat. Gericht wies seinen Einspruch gegen einen Strafbefehl zurück.

Trennungen sind nicht schön – und häufig nicht einvernehmlich. Doch gilt für erwachsene Menschen, in diesen Momenten Fassung zu behalten. Einem 24 Jahre alten Leichlinger gelang das nach eineinhalbjähriger Ehe nicht, so dass er sich jetzt vor dem Amtsgericht Leverkusen erklären musste. Er hatte gegen einen Strafbefehl in nicht genannter Höhe Einspruch eingelegt. Dabei ging es um einen Vorfall im und vor dem Haus der ehemaligen Schwiegereltern.

So vernahm das Gericht die Ex-Frau des 24-Jährigen. Die berichtete, er sei am Tattag mit hochdrehendem Motor vor dem Haus ihrer Eltern vorgefahren. „Wir hatten schon ein ungutes Gefühl“, betonte sie. Kurz darauf sei er in ihr Zimmer gestürmt, in dem sie und ihr neuer Partner sich aufhielten. Dort habe sie sich angesichts der Bedrohungen durch ihren Ex-Mann schützend vor den Vater ihres Kindes gestellt. Daraufhin habe sie der Angeklagte zur Seite geschubst.