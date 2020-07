Umbau im Rheinörtchen : Hitdorfer Straße: Erste Etappe bald geschafft

Hitdorf Das Mammut-Umbauprojekt läuft seit Februar. Jetzt geben die Technischen Betriebe der Stadt eine Zwischenbericht für die Anwohner heraus. Vollsperrung bis zur Straße „Am Werth“ soll Ende August aufgehoben werden.

Seit 1910 in der Diskussion, seit 2020 in Arbeit: Die Verkehrsplanungen rund um Hitdorfer und Ringstraße sind fast schon unendliche Geschichten, deren Anfänge bis 1910 zurückreichen. Das wohl letzte Kapitel hat die Stadt nach Karneval aufgeschlagen – die Umgestaltung der Hitdorfer Straße.

Endlich, möchte man sagen, angesichts der ewig währenden Diskussionen. Vergangene Woche hatten die Grünen noch ein Haar in der Suppe entdeckt: „Seit Karneval findet der Aus- und Umbau der Hitdorfer Straße im 1. Bauabschnitt zwischen Ringstraße und ,Am Werth’ statt. Nachdem die Tiefbauarbeiten bis zur noch aufzutragenden Schwarzdecke abgeschlossen waren, hat nun seit wenigen Tagen die Firma Westkabel erneut begonnenen Aushub- und Baggerarbeiten vorzunehmen.“ Warum, fragten die Grünen, wurden die Arbeiten nicht schon mit den Schacht- und Leitungsverlegearbeiten ausgeführt? Was das Ganze kostet, wie der Zeitplan dadurch durcheinandergerät, wie solche Abläufe „für die nächsten Bauabschnitte vermieden“ werden können und ob die Anwohner informiert werden, wollten die Grünen zudem wissen. Unter anderem ist von den Sperrungen in dem Bereich die Tankstelle an der Ecke „Am Werth“ betroffen.