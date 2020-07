Kommunalwahl Autobahnausbau in Leverkusen : Anwohner fühlen sich im Stich gelassen

Manforter Gärten an der A 3 im Schwebezustand. Auch Marion Ladwigs Nachbar Rolf Luxem will wissen, wie es weitergeht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Wenn die A 3 verbreitert wird, verlieren Marion Ladwig und Rolf Luxem mehr als die Hälfte ihrer Gärten. Am schlimmsten sei die Ungewissheit. „Der Stau auf der A 3 entsteht doch nur durch Baustellen. In Richtung Düsseldorf wird ständig gebaut. Wenn die Brücke auf der A 1 fertig ist, wird es auch hier wieder entspannter“, sagt Luxem.

Der Garten gilt als Rück­zugsort, als eine grüne Oase zum Entspannen, wo man auch in der Stadt ein wenig Natur spüren kann. Wenn man das im eigenen Garten allerdings nicht mehr kann, läuft irgendetwas schief. So wie bei Marion Ladwig und Rolf Luxem. Die beiden Nachbarn wohnen in Manfort, am Ende ihrer Gärten ragt nach zwei Metern eine hohe Mauer empor. Direkt dahinter verläuft die Autobahn 3.