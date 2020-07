Hauptversammlung in Leverkusen : Corona-Krise: Covestro kappt die Dividende

Leverkusen Corona drückt auf die Unternehmensgewinne und damit auf den Aktienmarkt. Statt der geplanten 2,40 Euro gibt es beim Leverkusener Kunststoffhersteller Covestro nun 1,20 Euro pro Aktie.

Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Finanzvorstand Thomas Toepfer sagt: „Es entspricht unserer Dividendenpolitik, dass wir eine steigende oder mindestens konstante Dividende an unsere Aktionäre ausschütten wollen. So hatten wir es auch in diesem Jahr geplant.“

Konzernchef Markus Steilmann spricht am Donnerstag von „gesamtwirtschaftlich schwierigem Fahrwasser“, aber auch davon, dass die Konzernspitze eine klare, weitsichtige Strategie“ verfolgt, „die sowohl die aktuellen Herausforderungen adressiert, als auch langfristig den Unternehmenserfolg sichern wird“. Größte Neuerung, die Steilemann in den vergangenen Wochen mehrfach erläuterte: „Wir richten uns vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus.“ Covestro 2.0 sozusagen. Oder wie Steilemann den Aktionären erläutert: „Das bedeutet, dass wir das Prinzip der Zirkularität im Unternehmen fest verankern wollen.“ Schwerpunkte sind dabei alternative Rohstoffe, innovatives Recycling, gemeinsame Lösungen und Erneuerbare Energien. Und die digitale Chemie. Mithilfe von Quantum Computing „können hochkomplexe chemische Reaktionsprozesse zukünftig digital simuliert und so in erheblichem Maße Zeit und Ressourcen gespart werden“, sagt der Manager. „Quantum Computing versetzt uns in die Lage, Forschung und Entwicklung auf ein komplett neues Level zu heben. Auch und vor allem im Hinblick auf die Geschwindigkeit mit der wir Innovationen entwickeln können.“ Parallel ist Sparen angesagt: Durch kurfristige Maßnahmen sollen in diesem Jahr mehr als 430 Millionen Euro eingespart werden.