Leverkusen: Eltern kritisieren Evakuierung des Zeltlagers in Südfrankreich

Leverkusen Nach der Überschwemmung eines Ferienlagers in Südfrankreich werfen Eltern aus Leverkusen den Betreuern fahrlässiges Handeln vor. Kinder berichten, dass die Evakuierung des Camps chaotisch verlaufen sei.

Ihr Kind berichtet, dass beim morgendlichen Aufstehen, kurz nach acht Uhr, bereits Wasser im Zelt stand. Die Kinder hätten dann ihre Koffer und Rucksäcke auf die Feldbetten gestellt und seien auf den Platz gegangen, um sich nach der Lage zu erkundigen. Sie seien von Betreuern ins Essenszelt gerufen worden, um sich dort zu sammeln. Später seien sie aber wieder zurück in ihre Schlafzelte geschickt worden, um ihre Sachen zu holen. „Da stand das Wasser schon knietief im Zelt“, berichtet das Kind. Betreuer sein umher gelaufen und hätten teilweise selbst ihre Sachen gesichert, andere seien noch mit Kindern auf Ausflügen unterwegs gewesen. Später seien die jungen Camper in die nahe gelegene Küche, einem etwas höher gelegenen Bau mit festem Fundament geschickt worden. Um die Mittagszeit habe es dann „Alle raus!“ geheißen, und die jungen Teilnehmer seien schließlich auf einen sicheren Parkplatz geführt worden, wo wenig später die Feuerwehr eintraf. Die Evakuierungsaktion der Camp-Leitung habe sich über mehrere Stunden hingezogen, berichtet das Kind. In der Küche seien die Camper noch mit Brötchen versorgt worden.

Die Eltern reagieren mit ihrer Kritik auch auf öffentliche Äußerungen des Vereinsvorstands des Veranstalters „Jugendförderung Leverkusen“. Der stellvertretende Vorsitzende des Vereins hatte der Deutschen Presse-Agentur gesagt: „Wir haben uns absolut nichts vorzuwerfen.“ Die Justiz in Nîmes hatte am Wochenende Ermittlungsverfahren gegen ihn und den Vereinsvorsitzenden eingeleitet, unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung. Man habe im Camp sehr früh Alarm ausgelöst und die Jugendlichen zunächst geordnet auf einen höher gelegenen Parkplatz geleitet, sagte der zweite Vorsitzende, der sich noch in Frankreich aufhält. Danach sei Panik ausgebrochen, weil viele zurück in die Zelte gestürmt seien, um ihre Sachen zu holen. Als die Lage nicht mehr beherrschbar schien, wurde die Feuerwehr gerufen.