Ex-Oberbürgermeister Walter Mende ist tot

Walter Mende ist tot : Abschied vom „Elder Statesman“

Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der ehemalige Oberbürgermeister Walter Mende ist in der Nacht zu Samstag gestorben.

Als „Elder Statesman“, ein Politiker also, der nach dem Scheiden aus seinem hohen Amt, weiterhin Hochachtung genießt: So hat sich Walter Mende in den vergangenen Jahren oft selbst augenzwinkernd und mit schelmischem Tonfall beschrieben. Das Zwinkern hätte Mende weglassen können. Denn genau so haben ihn viele seiner langjährigen Wegbegleiter auch nach dem Ende als Oberbürgermeister und dem Abschied als SPD-Fraktionschef weiterhin gesehen.

Und so trat der im Juli 74 Jahre alt gewordene gebürtige Schlesier auch auf: kerzengerade in der Haltung, stets gut gekleidet und noch besser zu vielen politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Themen innerhalb der Stadt, aber auch in der Welt informiert. Walter Mende war ein Tausendsassa mit Charme, setzte sich kurz ans Klavier, spielte furios den beeindruckenden Beginn einer Sonate und erzählte kurz darauf, was den Komponisten denn zu diesem Werk bewog. Seine Sammlung klassischer Musik – beeindruckend. Seine Fähigkeit, spontan redegewandt Stellung zu nehmen, Ratschläge zu erteilen, Aufmunterungen zur rechten Zeit zu platzieren, herzliche Komplimente zu geben ebenso.

Info Stationen als Dezernent und Oberstadtdirektor Der promovierte Jurist und Stipendiat des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes (DAAD) arbeitete in den 70ern im Bundeswirtschaftsministerium. 1982 wurde er Dezernent in Troisdorf, 87 Dezernent in Leverkusen, 89 Oberstadtdirektor, 94 hauptamtlicher Oberbürgermeister und 98 Bundesverdienstkreuz-Träger.

Und doch: Walter Mende, studierter Jurist, war auch streitbar. Schon in der Jugend. Als junger Mann, das erzählte er unter Freunden, sei er aus Trotz in die SPD eingetreten. Trotz gegen den Vater, Erich Mende – FDP-Mann, Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, Vizekanzler – „ich wollte gegen ihn rebellieren, nicht in seine Fußstapfen treten“. Geworden ist aus diesem Protest ein mehr als beachtenswertes Engagement: Mende war 28 Jahre Verwaltungsspitzenkraft vom Dezernenten bis zum Oberbürgermeister, und lange Jahre führte er die SPD-Fraktion im Stadtrat. Als er aus Verwaltungs- und politischen Ämtern schied, widmete sich Mende, der Spaß an verbalen Auseinandersetzungen hatte, verstärkt der Arbeit als Anwalt für Verwaltungsrecht. Auch innerparteilich ging SPDler Mende Streit nicht aus dem Weg, kritisierte mitunter Genossen als Parteiverräter.