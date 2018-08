Eine Werkstatt, die alte Werte erhält  

Leverkusen Die „Reparaturwertstatt“ hat der Wegwerf-Mentalitat den Kampf angesagt und repariert, was nicht mehr funktioniert.

Es ist noch nicht lange her, da wünschten sich Konsumenten in Umfragen mehr Nachhaltigkeit. Das ist auch Thema bei der „Reparaturwertstatt Leverkusen“, die ab September an einem festen Standort in der Stauffenbergstraße in Opladen zu finden ist. „Wir werden aber weiter ‚reisen‘ und wie ein Wanderzirkus in den verschiedenen Stadtteilen präsent sein“, verspricht Vorstandsmitglied Natalie Kühn.