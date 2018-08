Leverkusen: Frau erhebt Vorwürfe gegen Ferienlager der Jugendförderung

Nach Zeltlager-Überschwemmung in Frankreich : „Ich würde mein Kind heute nicht mehr dorthin schicken“

Leverkusen Nach der Überschwemmung eines Ferienlagers in Südfrankreich meldet sich eine Frau zu Wort, die als Kind ebenfalls auf dem Zeltplatz war - und mit ihrer Schwester wegen einer drohenden Überschwemmung in Sicherheit gebracht werden musste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Bussang

Nach der Rückkehr der Leverkusener Kinder aus dem überschwemmten Zeltlager an der Ardèche in Südfrankreich geht die juristische und psychologische Aufarbeitung des Falles weiter. "Wir haben uns absolut nichts vorzuwerfen“, sagte einer der beiden Verantwortlichen der Jugendförderung St. Antonius aus Leverkusen der Deutschen-Presse-Agentur. Er sprach davon, dass in Frankreich bereits Anklage gegen ihn und seinen Vorstandskollegen erhoben worden sei. Offiziell ist bisher bekannt, dass die französische Justiz ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, es geht unter anderem um den Vorwurf der schweren, fahrlässigen Körperverletzung.

Unterdessen meldet sich eine Teilnehmerin früherer Ferienfahrten des Vereins nach Südfrankreich zu Wort. „Ich kann sehr gut nachvollziehen, was in den Kindern jetzt vorgeht“, sagt Martina K. (Name geändert). Die 24-Jährige hatte Mitte der 2000er Jahre als Kind eine nächtliche Evakuierung auf dem besagten Zeltplatz an der Ardèche erlebt. Dabei war sie von ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester getrennt worden. Wegen einer drohenden Überschwemmung seien damals schon die Kinder und Jugendlichen geweckt worden, erinnert sie sich.

„Die Betreuer riefen, wir sollten die Zelte verlassen, es war alles sehr hektisch“, sagt sie. „Ich bin aus dem Zelt raus und habe meine Schwester gesucht, kurz darauf hat mich die Feuerwehr eingefangen und in ein anderes Zelt gebracht.“ Später habe sie dann ihre Schwester wiedergefunden.

Foto: dpa/Jose Rocha 23 Bilder Überschwemmung in französischem Ferienlager mit Kindern aus Leverkusen

In die Erinnerung mischen sich auch kritische Töne: „Es ist sehr traurig, dass so etwas passiert“, sagt die junge Frau. „Mir tun die Kinder, Eltern, Helfer und Betreuer leid.“ Doch spreche vieles dafür, dass die Organisatoren trotz der Vorkommnisse aus der Vergangenheit offenbar unzureichend vorbereitet gewesen seien. „Ich würde mein Kind heute nicht mehr dorthin schicken“, sagt die Mutter der 24-Jährigen.



Überschwemmungen im Zeltlager in Südfrankreich : Ermittlungsverfahren gegen deutsche Jugendbetreuer eingeleitet

zurück

weiter

Seit 61 Jahren besteht das „Kult-Ferienlager“ des heute unabhängigen Vereins, das von einem jungen Leverkusener Kaplan damals unter dem Dach einer Kirchengemeinde gegründet wurde. Die Zahl veröffentlichter Vorfälle im „Abenteuer-Camp“ während dieser Zeit ist überschaubar, zugleich aber auch tragisch. 2007 starb in dem Zeltlager ein 14-Jähriger an einer Hirnhautentzündung. Der Junge kam sofort in ein Krankenhaus, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Einige Jahre zuvor war bei einer anderen Freizeit der St. Antonius-Gemeinde an der Ardèche ein junger Teilnehmer ertrunken. Er hatte sich in einem Sicherungsseil verfangen und war mit dem Kopf unter Wasser geraten.

Foto: Uwe Miserius 6 Bilder Ankunft der Kinder aus französischem Ferienlager in Leverkusen

Das Ferienlager mit rund 100 Kindern und Jugendlichen zwischen 9 und 17 Jahren war am Donnerstag in der südfranzösischen Gemeinde St.-Julien-de-Peyrolas überschwemmt worden. Alle sind seit Samstagabend wieder zu Hause bei ihren Familien. Ein 66-jähriger Betreuer aus Köln wird aber immer noch vermisst. Sollte der schlimmste Fall eintreten und der Mann tot aufgefunden werden, müssten die beiden Vorsitzenden auch mit einer Anklage wegen fahrlässiger Tötung rechnen.