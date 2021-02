Forschungsprojekt : Den Radfahrern in Leverkusen auf der Spur

Leverkusen Überörtliches Forschungsprojekt stellt Bewegungsdaten bereit, die Leverkusens Planern beim Ausbau des Wegenetzes für Radler helfen könnten.

Wo fahren regelmäßig viele Menschen Rad, wo fließt der Verkehr und wo stockt der Verkehrsfluss? Für den Ausbau der Radinfrastruktur sind Antworten auf solche Fragen wichtig. Das stellt viele Kommunen vor Herausforderungen, weil häufig die Datengrundlage fehlt. Bestenfalls gibt es einige Zählstellen an den Hauptverkehrspunkten. Ein Forschungsprojekt namens Movebis könnte nun auch den Leverkusener Planern helfen, Datengrundlagen für die bedürfnisorientierte Planung der Radinfrastruktur zu erhalten. Auf Grundlage ihrer Teilnahme an der Klimaschutz-Kampagne „Stadtradeln“ erhalten mehr als 1400 Kommunen in Deutschland über dieses Projekt Einblick in die Daten ihres lokalen Radverkehrs. Die Stadt Leverkusen nimmt seit 2016 regelmäßig an der Kampagne teil und kann auf diese Daten zurückgreifen.