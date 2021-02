Jugendarbeit in Leverkusen : Jugendhäuser in Aktion: Wellnesspäckchen sind abholbereit

Leverkusen Jugendhäuser trotzen der Corona-Pandemie mit Aktionen. Über Social-Media-Kanäle bieten sie Jugendlichen Abwechslung und Unterhaltung an.

Die Folgen der Corona-Pandemie treffen Familien, insbesondere Kinder und Jugendliche besonders hart. Durch die Kontaktbeschränkungen sind sie in ihrem gewohnten Alltag eingeschränkt, eine gesellschaftliche Teilhabe ist nur sehr eingeschränkt möglich, und sie fühlen sich zunehmend einsam. Aufgrund der anhaltenden Pandemie können junge Menschen auch die Jugendhäuser in Leverkusen nicht wie gewohnt besuchen. Jugendeinrichtungen wollen das ein auffangen und bieten weiterhin über Social-Media-Kanäle Aktionen für Jugendliche an. „Es lohnt sich auf den Online-Kanälen vorbei zu schauen.“, heißt es in einer Mitteilung. Durch „kinderstark – Leverkusen schafft Chancen“ und das Engagement der Mitarbeiter vor Ort konnte die sogenannte aufsuchende Angebotsstruktur in der Kinder- und Jugendarbeit trotz der aktuellen Situation weitergeführt und ausgebaut werden. Dazu wurden verschiedene Aktivitäten entwickelt, um die Kinder und Jugendlichen auch in Zeiten geschlossener Jugendhäuser zu erreichen und zu begleiten. Nach Bastelaktionen während des ersten Lockdowns und besonders im Herbst und Winter vergangenen Jahres, beginnt das Jahr 2021 mit vielen weiteren Aktivitäten.