Ferienfreizeit des Kreisjugendamtes Viersen : Zwölf Jugendliche erobern die Süchtelner Höhen

Mit XPAD Erlebnispädagogik bot das Kreisjugendamt eine Ferienfreizeit auf den Süchtelner Höhen an. Dabei stand auch Bogenschießen an. Foto: Kreis Viersen

Viersen Die Tage im Walderlebniszentrum vergingen wie im Flug. Für eine Ferienfreizeit mit XPAD Erlebnispädagogik hatte das Kreisjugendamt zwölf Jugendliche auf die Süchtelner Höhen eingeladen.

Klettern, Kanufahren und eine Nachtwanderung – auch in diesem Jahr veranstaltet das Jugendamt Kreis Viersen in Zusammenarbeit mit XPAD Erlebnispädagogik wieder eine spannende Ferienfreizeit auf den Süchtelner Höhen. Zwölf Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren kamen in der vergangenen Woche im Walderlebniszentrum in Viersen zusammen.