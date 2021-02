Bürgermonitor : Ärger über dauerhaft aktive Ampel

Leverkusen Ein Anwohner kritisiert die Ampelschaltung und Verkehrsführung an der Kölner Straße. Aus seiner Sicht gibt es bessere Möglichkeiten, den Verkehrsfluss zu gestalten.

Die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Kölner Straße/Neustadtstraße/Volhardstraße ist zurzeit rund um die Uhr in Betrieb. Für Schneider ein Ärgernis. „Nachts halten hier regelmäßig Autos in denen laute Musik läuft. Dadurch kann ich oft nicht durchschlafen“, erzählt er. Der Rentner spricht sich auch aus anderen Gründen dafür aus, die Ampel nachts abzuschalten: „Ich finde, dass so nur unnötig Strom verbraucht und der Verkehrsfluss gestört wird.“