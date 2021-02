Radweg von Leverkusen Richtung Lennep ist extrem beliebt : Kleine Volkszählung auf der Balkantrasse

Die Leverkusener „Balkantrasse“ ist inzwischen bei Radlern, Fußgängern und Skatern beliebt. Wie viele genau dort unterwegs sind, soll eine Zählstelle ab sofort festhalten. Foto: Schütz/Ulrich Schütz

Leverkusen Ganz frisch wurde eine Zählstelle an der Neukronenberger Straße eingerichtet, damit der Förderverein einen Beleg für die Nutzung der Trasse bekommt.Eine Rad-Verbindung Richtung Rhein ist noch nicht in Sicht.

Was bleibt, wenn Kinos, Theater, Cafés, Sportangebote weitestgehend lahm gelegt sind? Richtig: ein Spaziergang an der frischen Luft, eine Runde auf dem Rad. Die schön asphaltierte Strecke auf der Balkantrasse kommt da als Ersatz für krisenbedingt ausfallende Reisen gerade recht. „Die Balkantrasse wurde noch stärker genutzt als in den Vorjahren. Hierfür haben wir allerdings keinen Beleg in Zahlen“, berichtet Petra Haller vom Förderverein der Trasse. Der soll aber 2022 zur Verfügung stehen. Vorkehrungen hat der Verein dafür schon getroffen: „Gerade wurde eine Zählstelle kurz vor dem Zugang zur Neukronenberger Straße installiert, nächstes Jahr werden wir hoffentlich eine Nutzungsstatistik bieten können“, berichtet Haller. An der Stelle ist der Zugang seit vergangenem Jahr asphaltiert. Der dortige Matschweg, der ein wenig die Aussicht auf eine schöne Zeit auf dem Drahtesel oder in den Wanderschuhen verdarb, hat ein Ende.

Klar ist schon jetzt: Die Balkantrasse gehört zu den meistgenutzten Radstrecken in der Stadt und dem Umland: Denn beim Stadtradeln im vergangenen Jahr nutzten viele Radfahrer eine App, mit der auch die gefahrenen Strecken erfasst wurden. „Es zeigte sich sehr deutlich, dass die Balkantrasse zu den besonders stark frequentierten Strecken in Leverkusen zählte. Persönlich haben wir im Frühjahr diese unerwartete Fülle auch oft erlebt, beispielsweise auf einer Fahrradtour am Karfreitag über die Balkantrsse, die Nordbahntrasse in Wuppertal und die Korkenziehertrasse in Solingen. Die Strecken waren so voll von Menschen, dass fast kein Durchkommen mehr war“, erzählt die Vorsitzende des Fördervereins.

Info Mitgliederversammlung in zweiter Jahreshälfte Geburtstag Der Förderverein ist 2020 zehn Jahre alt geworden. Eine große Sause blieb wegen der Pandemie aus. Im Mai zum Stichtag der Gründung gab es einen Corona-konformen Stuhlkreis auf einer Freifläche an der Balkantrasse, heißt es. Mitgliederversammlung Wegen der anhaltenden Pandemie plant der Verein eine Versammlung erst fürs zweite Halbjahr. Dann stehen auch die Neuwahl von Vorstand und Kassenwart an. Sollte ein persönliches Treffen dann aber noch nicht möglich sein, soll es eine virtuelle Variante im Netz geben. Petra Haller: „Wir hoffen hierfür auf Unterstützung von Vereinsmitgliedern, die entsprechende technische Erfahrung besitzen.“

Dieser gibt für die Nutzer der Trasse folgende Empfehlung zur Benutzung aus, um unliebsame Begegnungen zu vermeiden: „Die Straßenverkehrsordnung schreibt nur für rollenden Verkehr die rechte Seite zur Nutzung vor, verlangt aber auch von allen Verkehrsteilnehmern gegenseitige Rücksichtnahme. Auch Fußgänger sollten nur auf der rechten Seite gehen, um Radfahrern das Überholen zu ermöglichen“, heißt es. „Im Fall von Gegenverkehr können sich beide weiterbewegen, die Radfahrer müssen nur auf Schritttempo abbremsen. Gehen die Fußgänger auf der linken Seite, müssen bei Begegnungsverkehr sowohl die Fußgänger als auch die Radfahrer stehen bleiben.“

Und auch sonst hat sich auf und an der Trasse im vergangenen Jahr einiges getan, Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern freilich, aber auch eine Steinschnecke hat seit Herbst einen Platz an der Trasse nahe Opladener Bahnhof. „Ursprünglich hatten wir die Idee, die Steine in einem großen Kreis zum Sitzen auszulegen. Dieser Plan wurde aus Angst vor Vandalismus, Vermüllung und wilden Grilltreffen verworfen“, berichtet Haller. Und: Der Prellbock kurz hinter der Rennbaumbrücke wurde frei geschnitten, er kann nun wieder als Relikt der Eisenbahnzeit bewundert werden.