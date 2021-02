Gruppen aus Leverkusen und dem Bergischen : 20 Jahre Selbsthilfe – Jubiläumsfilm ist online

Leverkusen In dem Jubiläumsfilm „Selbsthilfe wirkt“ stellen sich fünf Selbsthilfegruppenleiter aus Leverkusen und dem Rheinisch-Bergischen Kreis mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in kleinen Portraitfilmen vor.

In dem Jubiläumsfilm „Selbsthilfe wirkt“ stellen sich fünf Selbsthilfegruppenleiter aus Leverkusen und dem Rheinisch-Bergischen Kreis mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in kleinen Portraitfilmen vor. Mitwirkende aus Leverkusen sind Jupp Brandl von der Selbsthilfegruppe „Atmen“- COPD/Atemwegserkrankungen, Bettina Wigger, die Vorsitzende des Blinden- und Sehbehinderten Vereins Rhein-Wupper und Ursula Bettermann, Gruppenleiterin der Leverkusener Gruppe pAVK (Arterienverkalkung). In den Kurzportraits berichten die Gruppenleiter über ihre Erkrankungen und die gegenseitige Unterstützung in den Selbsthilfegruppen bei der Bewältigung von schweren Lebenssituationen. Jedes Portrait gibt einen persönlichen Einblick der Betroffenen auf ihrem Weg zur Selbsthilfe und wie sich ihr Leben durch die Selbsthilfe verändert hat. Der Kurzfilm ist auf der Homepage der Selbsthilfe-Kontaktstelle Bergisches Land unter www.selbsthilfe-bergisches-land.de zu sehen.