Coronaschutz in Alpen : Markt-Debatte: Rathaus handelt auf Anweisung

Alpen/Rheinberg Die gelb-rote Karte für Textilhändler auf dem Markt in Alpen hat eine heftige Debatte ausgelöst, die bis Rheinberg reicht. Nun verteidigt das Ordnungsamt seine Entscheidung.

Die Debatte um den Ausschluss von zwei Händlern vom Markt am Rathaus in Alpen und in der Folge von Händlern auf dem Markt in Ossenberg, hält an. Am Freitag hat die Verwaltung noch einmal in der Sache Stellung bezogen und die Grundlage ihrer Entscheidung erläutert. Per E-Mail habe die Bezirksregierung Düsseldorf am 13. Januar mit Bezug zur Zulässigkeit von Textilhändlern auf Wochenmärkten die Kommunen „angewiesen, diese Ladengeschäfte zu schließen, da sie nicht zu den unverzichtbaren Sortimentsbereichen mit dem Schwerpunkt Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs gehören“. Darüber hinaus habe die Bezirksregierung darauf verwiesen, dass sofern Marktsatzungen oder ... ordnungsbehördliche Verordnungen der Kommunen für den Normalbetrieb abweichende Regelungen treffen, diese derzeit zurücktreten“ müssten.