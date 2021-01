Modellprojekt gestartet : Hilfe vor der Obdachlosigkeit

Kleve „Präventive Wohnungsnotfallhilfe“ heißt ein Projekt der beiden katholischen Wohlfahrtsverbände in Kleve, das vom Land NRW gefördert wird. Ziel ist es, von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen zu unterstützen.

Als Grundlage dienten die Zahlen der „Integrierten Wohnungsnotfall-Berichterstattung 2018“ in NRW. Demnach belegt der Kreis Kleve mit 725 erfassten Wohnungslosen Platz 23 von insgesamt 53 Verwaltungsbezirken. Zum Vergleich: 2015 waren es „nur“ 352. Jeder vierte davon war zwischen 18 und 25 Jahre alt. Die Zahlen von Petra Hermsen-Beyer, die in Kleve Personen mit besonderen, sozialen Schwierigkeiten nach §67ff SGB XII (Sozialhilfe) berät, lassen noch eine andere Brisanz vermuten. So meldeten sich 2019 insgesamt 151 betroffene Frauen beim SkF, in der Fachberatungsstelle für Wohnungsnotfallhilfe bei der Caritas in Kleve waren es etwa 280 Personen, davon die Hälfte weiblich. „Das sind fast 300 von Wohnungslosigkeit betroffene Frauen im Kreis, das ist im Vergleich zu anderen Kommunen überdurchschnittlich viel“, sagt Petra Hermsen-Beyer. Rita Fergen, Fachbereichsleiterin Soziale Hilfen beim Caritasverband Kleve, ergänzt: „Und für die meisten Menschen, die dort ankommen, ist es schon viel zu spät. Sie stehen unmittelbar vor der Räumungsklage.“