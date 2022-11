Speziell auch für Männer Hospizdienst hat Angebote für Trauernde in Leverkusen

Verabschiedungsfeier Alle zwei Monate richtet Hospiz e.V. gemeinsam mit der Stadt, dem evangelischen Kirchenkreis und dem katholischen Stadtdekanat eine ökumenische Verabschiedungsfeier aus – im Gedenken an Leverkusener Bürger, für die keine Trauerfeier stattgefunden hat. Die nächste Verabschiedungsfeier ist am Montag, 12. Dezember, 14 Uhr, in der Kapelle des Friedhofs Reuschenberg.