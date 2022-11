Traditioneller Nachmittag für Jung und Alt Landjugend begrüßt Senioren im „Sonsbecker Hallenbad“

Die jährliche Spende der Jugendlichen ging diesmal an den Hospizdienst der Malteser am Niederrhein. „Die KLJB Sonsbeck möchte so Personen und Vereine unterstützen, die besondere und wichtige Arbeit leisten“, erklärt der Verein. Zum Ende des Nachmittags versammelten sich die jungen Organisatoren auf der Bühne, und es wurden gemeinsam einige Weihnachtsklassiker wie „Oh Tannenbaum“ gesungen.