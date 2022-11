November-Zahlen Arbeitslosigkeit: In Leverkusen runter, in Leichlingen rauf

Leverkusen/Leichlingen · Die Quote in Leverkusen liegt jetzt bei 7,0 Prozent. Dies teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. In absoluten Zahlen bedeutet dies 6062 Arbeitslose – 579 weniger als im November 2021 (minus 8,7 Prozent).

30.11.2022, 15:02 Uhr

Eine Niederlassung der Bundesagentur für Arbeit. Foto: dpa/Daniel Karmann

Die Arbeitslosigkeit in Leverkusen ist im November im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte zurückgegangen, von 7,6 auf 7,0 Prozent. Dies teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. In absoluten Zahlen bedeutet dies 6062 Arbeitslose – 579 weniger als im November 2021 (minus 8,7 Prozent). Gegenüber Oktober 2022 sank die Zahl der Arbeitslosen um 184 (minus 2,9 Prozent). 405 Personen in Leverkusen mussten sich nach dem Verlust der Erwerbstätigkeit arbeitslos melden. Das sind 27 (6,3 Prozent) weniger als im Vormonat, aber 64 (18,8 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig haben 341 Arbeitslose wieder eine Beschäftigung auf dem 1. Arbeitsmarkt gefunden – das sind elf Personen oder 3,1 Prozent weniger als im Vormonat und 62 (15,4 Prozent) weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Arbeitgeber in Leverkusen meldeten im November 327 neue Stellen – 19 (6,2 Prozent) mehr als im Vormonat und 35 (12,0 Prozent) mehr als im Vorjahr. Damit sind aktuell 1484 freie Arbeitsstellen (-98 bzw. -6,2 Prozent zum Vormonat) gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 42 Stellen (+ 2,9 Prozent) mehr. Für Leichlingen verzeichnet die Arbeitsagentur mehr Arbeitslose. 683 sind es jetzt, 38 mehr als im November 2021. Eine aktuelle offizielle Quote hat die Behörde noch nicht errechnet (Vorjahr: 4,3 Prozent). Im Rheinisch-Bergischen Kreis insgesamt sank die Zahl der Arbeitslosen binnen eines Jahres um 132 (-1,6 Prozent) auf 8341. Die Quote: 5,5 Prozent (- 0,1 Prozentpunkte).

(gut)