In Leverkusen, Langenfeld und Umgebung Evangelische Gemeinden legen Konfirmanden-Arbeit zusammen

Die steigende Zahl der Kirchenaustritte beschäftigt den Evangelischen Kirchenkreis, so auch die Herbstsynode am vergangenen Wochenende. Rund 100 Teilnehmer aus Leverkusen, Burscheid, Langenfeld, Monheim und Leichlingen hatten sich zugeschaltet. Weniger als die Hälfte der deutschen Bevölkerung im Kirchenkreis gehört mittlerweile einer der christlichen Kirche an. Das entspreche dem Bundestrend, sagt Superintendent Bernd-Ekkehart Scholten. Es sei ein lang andauernder Prozess. „Die meisten treten aus der Kirche als Institution aus“, weiß der Superintendent. „Aber für die Gemeinden verbinden sich Austritte mit Gesichtern, für manche wirkt es wie eine persönliche Kränkung.“