Schüler in Leverkusen Bessere Akustik für Realschul-Container

Die Hochwasserkatastrophe im vergangenen Sommer hat die Theodor-Heuss-Realschule an der Wiembachallee stark beschädigt. Seitdem werden die Mädchen und Jungen in einem Ausweichquartier in Steinbüchel unterrichtet. Allerdings mehr schlecht als recht, wie viele Eltern finden. In einem zweistündigen Gespräch haben Vertreter der Schulpflegschaft am Dienstag „ihren Unmut über die Unterbringung der Schule kundgetan und auf die Probleme, unter anderem mangelhafte Dämmung in den Containern, am Ausweichstandort hingewiesen sowie eine Verbesserung des Schülertransportes eingefordert“, berichtet Stadtsprecherin Heike Fritsch. Das Treffen war bei einem Besuch von NRW-Schulministerin Dorothee Feller vor zwei Wochen angekündigt worden.