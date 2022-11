Einblicke im Museum Morsbroich in Leverkusen Künstlergespräch im Spiegelsaal

Das war erst der Anfang ihrer ortsspezifischen Arbeiten im Museum Morsbroich. Am Donnerstag, 1. Dezember, ist die Künstlerin, die in Berlin und München lebt, hier zu Gast. Um 18 Uhr trifft sie sich mit Kuratorin Thekla Zell zum Gespräch im Spiegelsaal. Besucher können diesem „Artist Talk“ lauschen und so direkt von Schirin Kretschmann Näheres erfahren über ihre Gedanken und spezielle Arbeitsweise. Ihre gewählten Materialien und das Verfahren sind immer auf Veränderung und Erweiterung angelegt. An diesem Abend wird sie auch ihre ersten Überlegungen zu einem neuen Projekt im Außenraum des Museums Morsbroich verraten. Dabei setzt sie sich mit der gegebenen Situation des Ankommens und Einparkens auseinander, um schließlich einen Übergang zwischen dem Vorbereich und dem eigentlichen Museum zu schaffen. Der Eintritt ist frei.