Gute Nachricht für Kinder in Leverkusen Spielplatz am Stadtpark ist neu gestaltet

Und sie weist auf eine weitere Neuerung hin: In der kommenden Woche werde, wie von der Bezirksvertretung I beschlossen, die Bespannung der Kletterpyramide am Hitdorfer See ausgetauscht. Das Spielgerät sei im Jahr 2000 aufgestellt worden und gerade in den Sommermonaten sehr beliebt. „Nach 22 Jahren intensiver Nutzung weist das Netz daher starke Gebrauchs- und Abnutzungsspuren auf und muss nun ausgetauscht werden“, erklärt Stadtsprecherin Heike Fritsch. „Die Kosten der gesamten Maßnahme, inklusive Demontage und Entsorgung des alten Netzes, sowie Beschaffung und Montage eines neuen Netzes, belaufen sich auf ca. 55.000 Euro brutto.“