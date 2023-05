Feuerwehr Leverkusen im Einsatz Auto brennt auf der Autobahn aus

Nach dem Hilferuf bei der Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen am Samstag um 12.54 Uhr rückten ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und ein Tanklöschfahrzeug aus. Die Rauchsäule war bereits auf der Anfahrt zu erkennen; allerdings war nicht bekannt, wo genau sich das Fahrzeug befand. Wie die Feuerwehr Leverkusen berichtete, stand der Wagen beim Eintreffen der Wehr komplett in Flammen. Ein Trupp begann sofort unter schwerem Atemschutz mit den Löscharbeiten. Weil es nach dem Löschen des Brandes Funkenschlag an Stromkabeln ohne Isolation gab, suchten die Helfer erst auf einer Rettungskarte nach der Position der Batterie im Fahrzeug, schnitten dann den Weg zur Batterie unter einem Fahrzeugsitz frei und klemmten sie für den sicheren Abtransport des Fahrzeugwracks ab. Die Fahrzeuginsassen hatten sich unverletzt aus dem Wagen retten können. Sie blieben unverletzt.