Überfall in Leverkusen-Alkenrath Bewaffneter Täter erbeutet Bargeld und Zigaretten

Wie die Polizei am Montag berichtet, betrat gegen 22.45 Uhr der dunkel gekleidete Unbekannte mit einer schwarzen Pistole in der Hand den Verkaufsraum und forderte von einem Mitarbeiter (21) die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Mit seiner Beute, die er in einer hellen Stofftasche mit roter Aufschrift verstaute, flüchtete der Räuber zu Fuß in Richtung Fixheide und schlug sich in Höhe der Bushaltestelle „Maria-Terwiel-Straße“ in ein Gebüsch. Der als schmal und etwa 1,75 Meter groß beschriebene Gesuchte soll zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer umrandeter Aufschrift im Brustbereich, ein schwarzes Basecap, schwarze Handschuhe und eine goldfarbene Armbanduhr getragen haben.