Bielertkirche in Quettingen Bonner Architekten präsentieren ihre Pläne für die neue Innengestaltung

Quettingen · Die Bielertkirche in Quettingen wird neu gestaltet. Die Pläne für das Projekt sind seit Samstag in der Kirche an der Kolberger Straße zu sehen.

29.05.2023, 16:00 Uhr

Johannes Martini erläutert seine Pläne für den Umbau der Bielertkirche. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Monika Klein