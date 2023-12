Vorfall in Essen Autofahrerin flüchtet über Gegenverkehr und verursacht Unfall

Eine Frau ist in Essen nachts mit dem Auto vor einer Polizeikontrolle geflüchtet, dabei mehrfach in den Gegenverkehr gefahren und schließlich frontal mit einem geparkten Fahrzeug kollidiert. Der Wagen der 40-Jährigen war einer Streife in der Nacht zu Mittwoch aufgefallen, weil das Licht nicht eingeschaltet war, wie die Polizei mitteilte. Statt auf Anhaltesignale zu reagieren, flüchtete die Fahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit, fuhr mehrfach in den Gegenverkehr, kollidierte mit einer Verkehrsinsel, geriet ins Schleudern und stieß mit einem parkenden Auto zusammen, das durch den Aufprall gegen einen weiteren Wagen geschoben wurde.